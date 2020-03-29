قصف حوثي لمجمع صناعي بالحديدة.. وإصابة 7 عمال

عاودت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الأحد، استهداف أحد المجمعات الصناعية والتجارية بمدينة الحديدة، غربي اليمن، ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن 7 من العمال أصيبوا جراء قصف ميليشيات الحوثي بقذائف الهاون على مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري في مدينة الحديدة.

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ونقل عن مصدر طبي في مستشفى الدريهمي، قوله، إن 7 من عمال مجمع إخوان ثابت الصناعي أصيبوا في عملية القصف التي شنتها الميليشيات الحوثية.

وأوضح، أن أسماء العمال الجرحى جراء القصف الحوثي هم:

1_فتحي إبراهيم 2_عبدالسلام علي مقبل 3_ عبدالله محمد 4_رامي محمد حسين 5_محمد علي سعيد 6_عبدالباسط عبد الحفيظ 7_نجيب سيف شمسان.

يأتي ذلك بعد أسبوع من استهداف ميليشيات الحوثي لذات المجمع، مما أدى إلى مقتل عامل وإصابة اثنين آخرين.

وسبق أن استهدفت ميليشيات الحوثي، أكثر من مرة بالقصف المدفعي مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري في مدينة الحديدة، ما أسفر عن تدمير أجزاء واسعة من المصانع المتواجدة داخل المجمع، كما سقط عدد من العاملين فيه بين قتيل وجريح منذ بدء سريان الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة منذ ديسمبر 2018م والتي لم تلتزم بها ميليشيا الحوثي.