وسط رعب الفيروس.. ارتفاع سعر الكمامات والمعقمات في تعز

في ظل مخاوف من تفشي فيروس كورونا في البلاد، تشهد مدينة تعز اليمنية ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار الكمامات والمعقمات بعد اختفائها من الصيدليات ومخازن بيع الأدوية، وفق مصادر العربية/الحدث.

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وكان مكتب الصحة بالمحافظة قد أكد على نقص التجهيزات الطبية المتخصصة في الكشف عن كورونا، ودعا المواطنين إلى العمل بالإرشادات الوقائية واتباع التعليمات.

كما طالب تجار وأطباء الجهات الرسمية ذات العلاقة بفرض الرقابة على الشركات والتجار والموردين للأدوية، لتوفير الكمامات والمعقمات وبيعها من خلال الصيدليات وبأسعارها الرسمية لكل المواطنين، ومحاربة بيعها في الأسواق السوداء واتخاذ إجراءات عقابية ضد المخالفين.

60 جهاز تنفس صناعياً

يذكر أن وزارة الصحة اليمنية أعلنت، السبت، استلام كمية من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، مقدمة من البنك الدولي عبر منظمة الصحة العالمية، لمساعدة اليمن على مواجهة أي انتشار لكورونا.

وتشمل المعدات 60 جهاز تنفس صناعياً ومعدات للسلامة المهنية، سيتم توزيعها على مراكز العزل في عموم المحافظات، بما فيها الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

بدوره، أكد وكيل وزارة الصحة اليمنية، علي الوليدي، أن الوزارة ستتسلم خلال اليومين المقبلين 81 سيارة إسعاف و6 عربات متنقلة في إطار الدعم السعودي الإماراتي السابق للقطاع الصحي.

ولم تعلن السلطات في اليمن والمنظمات والوكالات الدولية ذات الصلة وجود أي إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، لكن خطر تفشيه مازال قائماً بعد وصوله إلى دول الجوار، رغم إغلاق المنافذ وتعليق الرحلات الجوية.