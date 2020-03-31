الإرياني: موقف قطر أصبح متماهيا مع مشروع إيران في اليمن

اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، قطر بالتماهي مع المشروع الإيراني وأداته الحوثية في بلاده، مؤكداً أن الدوحة تقدم الدعم والغطاء للحوثيين.

موضوع يهمك أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على تويتر، الثلاثاء، أن رئيس الأركان، أفيف كوخافي، سيخضع للحجر الصحي... بعد نتنياهو.. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في الحجر العرب و العالم

ودعا الإرياني، في سلسلة تغريدات على صفحته على "تويتر"، الثلاثاء، "قطر لمراجعة سياساتها والنأي بنفسها عن مستنقع الدم اليمني، الذي يوغل فيه ملالي إيران، فالتاريخ لن يرحم أحداً"، وفق تعبيره.

كما أضاف: "تخطئ قطر أو غيرها إذا اعتقدوا أنهم في منأى عن مشروع تصدير الثورة الخمينية والمخطط التوسعي الإيراني، ويخطئون في مضيهم لتحويل اليمن ساحة لتصفية الحسابات دون اعتبار للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية الصعبة لبلد منهك لم يعد يحتمل المزيد من المغامرات".

إلى ذلك أكد أن "معركتي الجوف ومأرب ليستا مجرد معركة هامشية تتعلق بالشرعية أو طرف سياسي"، واصفاً إياها بالـ"معركة المصيرية في مسار الصراع مع المخطط الإيراني التوسعي في المنطقة".

ولفت: "هذا ما يجب أن تدركه الدول التي تعتبر اليمن ساحة لتصفية الحسابات دون إدراك بأن تداعياتها ستطال الجميع".