الجيش اليمني: انتصارات صرواح غيّرت مجريات المعركة

أكد الجيش اليمني، اليوم الخميس، أن الانتصارات الكبيرة والتقدمات المحققة في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب، غيرت مجريات المعركة على الأرض ضد الحوثيين.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، إن جنود الجيش الوطني وبإسناد من رجال القبائل ومن طيران تحالف دعم الشرعية باليمن، حققوا "انتصارات كبيرة وتقدمات غيرت مجريات المعركة على الأرض في جبهة صرواح".

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وأشار إلى تحرير العديد من المواقع المهمة والمرتفعات الجبلية في سلسلة جبال هيلان الاستراتيجي، ومنها موقع "القناص" وعدد من التباب المحيطة بجبل الخطاب وجبل المهتدي.

وأضاف العميد مجلي: "الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران تكبدت خسائر كبيرة في المعدات والأرواح، فضلاً عن القبض على العديد من عناصرها، واستعادة أسلحة متنوعة خلفتها الميليشيا في جبال هيلان"، وفق ما نقله عنه الموقع الرسمي للجيش اليمني.

وثمّن الناطق باسم الجيش اليمني دور قوات التحالف، مشيداً بدور طيرانه وإسناده الجوي للجيش لكسب هذه المعركة المهمة.

وكانت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، قد نفّذت، أمس الأربعاء، عملية عسكرية نوعية تمكنت خلالها من تحرير المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في ميمنة وميسرة وقلب جبهة هيلان، والتي تُعد من أهم المواقع في سلسلة جبال هيلان الاستراتيجية.

والتقطت كاميرا المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد لتقدمات الجيش الوطني المسنود بالمقاومة الشعبية في جبهتي هيلان وصرواح.