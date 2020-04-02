شاهد.. خسائر فادحة للحوثي بالحديدة والميليشيا تقصف المدنيين 

شهدت جبهة الساحل الغربي، خلال الساعات الماضية، اشتباكات جديدة جراء خروقات الميليشيات الحوثية المتكررة للهدنة الأممية واتفاق وقف إطلاق النار.

ونشر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، توثيقا جويا لعملية التعامل مع متسللين حوثيين بالقرب من مواقعها في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

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وأظهر التوثيق عملية استهداف المتسللين من مدفعية اللواء الثالث مشاة التي حققت إصابات مركزة لعناصر ميليشيات الحوثي الذي سقط منهم عدد من القتلى علاوةً على تدمير سيارة وسلاح من عتاد الميليشيات.

ولقي عدد من المتسللين مصرعهم وهم على دراجاتهم النارية يحاولون التقدم نحو مواقع القوات المشتركة فيما تم استهداف مدفعية هاون بجوار نفق حوثي.

ويظهر التصوير جثث المتسللين ودراجاتهم كما يظهر جثة رامي المدفعية الحوثي بجوار النفق في الدريهمي، إضافة إلى عملية استهداف السيارة التي كانت في أحد المخازن الحوثية.

في السياق، ذكر مصدر عسكري في القوات المشتركة، أن بقايا جيوب الميليشيات الحوثية المتمركزة في مناطق نائية جنوب مديرية التحيتا حاولت التسلل صوب مزارع قريبة من خطوط التماس في منطقة الجبلية تزامنا مع محاولة مماثلة صوب الضواحي الجنوبية الشرقية لمركز المديرية مدينة التحيتا.

وأكد المصدر أن وحدات من القوات المشتركة تصدت للمتسللين موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم وأجبرت الناجين منهم على الفرار في أوساط المزارع وباتجاه خط زبيد.

وأشار المصدر إلى أنه تم رصد حركة المتسللين من أحد مخابئهم شرق الجبلية وسرعان ما تم دكه بقصف مدفعي، وشوهدت السنة اللهب تتصاعد منه ما ينبؤ عن احتوائه مخزن ذخائر ومؤن.

وتواصل القوات المشتركة تكبيد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح نتيجة اختراقها للهدنة ومحاولتها المتكررة للتقدم.

إلى ذلك، قصفت ميليشيات الحوثي، الأربعاء، منازل المواطنين في مدينة التحيتا جنوب الحديدة بسلاح 23 وسلاح عيار 14.5 ضمن انتهاكات الميليشيات للهدنة الأممية.

وألحق قصف ميليشيات الحوثي أضرارا بالغة بمنازل المواطنين، كما اخترقت بعض الطلقات النارية الجدران الخارجية للمنازل ودخولها إلى المواطنين مسببه حالة من الخوف والهلع لدى الأطفال والنساء .

واستنكر أهالي مديرية التحيتا استمرار جرائم الميليشيات الحوثية بقصفها على منازل المواطنين الأبرياء في مركز المديرية منذ انطلاق الهدنة الأممية.

وتواصل الميليشيات الحوثية استهداف منازل المواطنين والأحياء السكنية والقرى المأهولة بالسكان في مختلف مناطق محافظة الحديدة .