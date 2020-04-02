مقتل وأسر 4 حوثيين بعملية عسكرية بحرية شمال الحديدة

لقي قيادي حوثي مصرعه مع 2 من عناصر الميليشيات، بينما تم القبض على عنصر رابع، في عملية عسكرية نفذتها قوات بحرية تابعة للجيش اليمني قبالة ميناء اللحية شمال محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وأوضح مصدر عسكري، أن قوات من "التشكيل البحري للمنطقة العسكرية الخامسة" في الجيش اليمني، نفذت مساء الأربعاء، "عملية ناجحة بالقرب من جزيرة حمر الواقعة قرب ميناء اللحية إثر رصد زوارق تابعة لميليشيات الحوثي"، بحسب ما ذكرته مواقع إخبارية محلية.

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وأضاف المصدر أن قوات الجيش اقتربت من أحد الزوارق وطلبت منه التوقف للتفتيش، فبادر من كان على متنه بإطلاق النار على الجنود ليندلع اشتباك انتهى بمقتل ثلاثة مسلحين كانوا على متن القارب وسلم الرابع نفسه. وقد أصيب أحد أفراد القوات الحكومية في الاشتباك.

وتم نقل العنصر الذي سلم نفسه والجثث إلى مقر قيادة القوات الحكومية في منطقة ميدي (شمال غرب محافظة حجة).

كما تمكنت قوة الجيش اليمني من السيطرة على الزورق حيث عثرت على قطع أسلحة متوسطة وخفيفة.

والقتلى الحوثيون هم القيادي المكنى بـ"أبو عقيل" (من صنعاء) وعبدالرحمن عبدالله معروف وعبدالله الأهدل (من الحديدة)، أما الأسير فيدعى عبدالرحمن يحيى عبدالله سهل.

يذكر أن ميليشيا الحوثي دأبت على تسيير قوارب على متنها مسلحون لتتبع حركة القوات الحكومية المتمركزة في منطقة ميدي، ولزراعة ألغام بحرية.