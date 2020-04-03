الحكومة اليمنية تفرج عن مئات المعتقلين.. تفاديا لكورونا

قررت الحكومة اليمنية الإفراج عن مئات المعتقلين تفادياً للإصابة بفيروس كورونا الذي اجتاح معظم دول العالم، مسجلاً أكثر من مليون إصابة.

وأمر النائب العام اليمني الجمعة بالإفراج عن 470 معتقلاً من السجون في المناطق المحررة، وذلك في إطار إجراءات الحد من خطر تفشي الفيروس المستجد.

كما أكدت مصادر حقوقية أن اتصالات مكثفة تجرى مع السلطات القضائية للإفراج عن المزيد من المعتقلين خلال الأيام المقبلة.

وكانت السلطات المحلية في محافظات المهرة وحضرموت وشبوة أفرجت خلال الأيام الماضية عن نحو 420 معتقلا في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر كورونا في السجون اليمنية بالمناطق المحررة.

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اليمن خال من كوفيد19

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، كانت أعلنت الأحد الماضي أن اليمن لا يزال خالياً من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في إحاطة معلوماتية لممثل المنظمة في اليمن، ألطف موساني، حول مستجدات الوباء الذي انتشر في 201 دولة ومنطقة حول العالم.

وقال موساني: "حتى صباح الأحد يبقى اليمن البلد الوحيد في إقليم الشرق الأوسط الذي لم يسجل أي حالة إصابة"، مشيراً إلى أن "المختبرات المركزية في صنعاء وعدن تعمل بشكل جيد، ويتم إجراء الفحوصات للحالات المشتبهة يومياً وحتى الآن لم يتم تأكيد أي حالة".

كما ذكر أنه خلال الأسبوع الماضي تم التعامل مع أكثر من 150 بلاغاً، والتحقق منها عبر فرق الاستجابة السريعة التي تساعد في تشخيص الحالات، مبيناً أن قرابة 333 فريق استجابة سريع يعمل بشكل مستمر للتحقق من كل البلاغات.