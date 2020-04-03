شاهد.. قذائف حوثية تحرق منزل نازح جنوب الحديدة

اندلع حريق هائل في منزل أحد المواطنين النازحين بمديرية حيس، جنوبي الحديدة، غرب اليمن، الخميس، بعدما استهدفته ميليشيات الحوثي الانقلابية بالأسلحة الرشاشة.

وأفادت مصادر محلية، أن ميليشيات الحوثي فتحت نيران معداتها الرشاشة صوب منازل المواطنين في المناطق الواقعة في أطراف جنوب وغرب مدينة حيس.

وذكرت، أن هذه النيران الحوثية تسببت بإحراق منزل النازح عبده خضيري ما أدى إلى التهام مواد غذائية ومحتويات المنزل، المبني من القش، من ملابس وأدوات منزلية.

ووثق الإعلام العسكري للقوات المشتركة، مشاهد احتراق المنزل المبني من سعف النخيل بعد أن كانت أسرة خضيري تتخذه مأوى لها.

وأشارت المصادر، إلى أن المواطن خضيري من ضمن النازحين الذين هجرتهم ميليشيات الحوثي من قرية الحمينية غرب المدينة واتخذت قراهم منطلقاً لاستهداف الأحياء السكنية في المناطق المحررة.

وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها منزلا خضير للحرق على يد الميليشيات الحوثية، بعدما أحرقت منزله الأول عندما أجبرته على النزوح من منطقة الحمينية قبل عامين.

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إحباط محاولتي تسلل

في سياق آخر، أحبطت القوات المشتركة، الخميس، محاولتي تسلل في مديريتي التحيتا وبيت الفقيه بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة أن بقايا جيوب الميليشيات الحوثية المتمركزة في مناطق نائية حاولت التقدم صوب خطوط التماس شمال مدينة التحيتا – مركز المديرية- بعملية تسلل انتحارية انتهت بالفشل.

وأكد المصدر أن وحدات من القوات المشتركة اشتبكت بالأسلحة الرشاشة مع المتسللين زهاء ساعة أوقعت فيهم قتلى وجرحى وأجبرت البقية على الفرار، مخلفين وراءهم جثث مسلحيهم.

ولفت المصدر إلى أن أبطال القوات المشتركة سحبوا جثة قتيل حوثي فيما لا تزال أربع جثث مرمية في منطقة اشتباك مفتوحة.

وفي مديرية بيت الفقيه أحبطت القوات المشتركة محاولة تمركز لبقايا جيوب المليشيات في موقعين مستحدثين شرق الجاح.

وقال مصدر ميداني إن اشتباكات بالأسلحة الرشاشة سرعان ما أجبرت عناصر الميليشيات على الفرار مذعورين بعد مصرع وجرح عدد منهم.

وكانت الميليشيات الحوثية تلقت منتصف الأسبوع الجاري صفعة موجعة هي الثالثة من نوعها خلال أسابيع جراء محاولات تسلل صوب الجاح، بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة.