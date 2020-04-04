مقتل 25 حوثياً في جبهة صرواح غرب مأرب

قتل أكثر من 25 عنصراً من ميليشيات الحوثي وجرح آخرون، السبت، في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.

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وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في بيان، أن "الجيش الوطني استدرج مجاميع من ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى كمين محكم بأحد الشعاب في جبهة صرواح، قبل أن يطوقهم ويمطرهم بالنيران وقذائف المدفعية"، ما أسفر عن مقتل أكثر من 25 عنصراً من الميليشيات إلى جانب عدد من الجرحى، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

بالتزامن، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية مواقع وتعزيزات تابعة للانقلابيين في مواقع متفرقة بجبهة صرواح، ما أدى إلى تدمير عدد من الآليات القتالية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

وكانت مدفعية الجيش اليمني، قد استهدفت، فجر السبت، مواقع وتجمعات للميليشيات في جبهات صرواح وهيلان، وتمكنت من تدمير تحصينات وآليات قتالية تابعة للحوثيين وألحقت بها خسائر بشرية كبيرة.