التحالف: الحوثيون يجبرون المهاجرين على النزوح للسعودية

أكد العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ميليشيات الحوثي تجبر المهاجرين غير الشرعيين على النزوح باتجاه السعودية.

وأوضح في تصريحات، اليوم الاثنين، أن الميليشيات المدعومة من إيران، تحاول استغلال الوضع العالمي في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا عالميا.

ولفت إلى تقدير تقارير المنظمة الدولية للهجرة، عدد المهاجرين غير الشرعيين من القرن الإفريقي بأكثر من 200 ألف شخص، مرجحا أن الميليشيات الحوثية تحاول إرباك قوات أمن الحدود السعودية.

وشدد على أن الميليشيات الحوثية تدفع المهاجرين غير الشرعيين، بإطلاق النار عليهم في صعدة، للتحرك إلى حدود المملكة العربية السعودية.

وأكد أن السلطات في المملكة تتعامل مع موجات المهاجرين غير الشرعيين، وفقا للمبادئ الإنسانية.