غريفثس يدين هجوم الحوثيين على سجن النساء في تعز

أدان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، الاثنين، الهجوم الذي نفذته جماعة الحوثي واستهدف النساء السجينات في السجن المركزي بتعز ما أسفر عن مقتل خمس سجينات، وطفلة كانت تزور أمها، بالإضافة إلى إصابة 15، ثلاث منهن إصابتهن خطيرة.

ووصف غريفثس في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر" ، الهجوم ب "المفجع".. مشددا على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت والمرافق المدنية، بما يشمل السجون، طبقا للالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني.

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كما قدم المبعوث الأممي التعازي لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

بدورها عبّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن أسفها للهجوم الحوثي الذي طال السجن المركزي بمحافظة تعز، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من النزيلات.

وقالت اللجنة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر: "نأسف لهجوم أمس (الأحد) على سجن تعز المركزي الذي خلف قتلى وجرحى من النساء والأطفال".

وأضافت: "السجون والسجناء محميون بموجب القانون الدولي الإنساني ولا يجوز استهدافهم، نحن في تواصل مع السلطات المختصة لتقييم الوضع الإنساني".