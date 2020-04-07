شاهد مواقع عسكرية للحوثيين بين منازل المواطنين بالحديدة

أقدمت ميليشيات الحوثي على استحداث مواقع عسكرية جديدة، بالقرب من منازل ومزارع المواطنين، شمال غرب مركز مدينة حيس، جنوب الحديدة، غربي اليمن.

واظهر تصوير نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة، الاثنين، قيام الميليشياj بنصب مربض لمدفع هاون بين منازل المواطنين، واستحداث متارس قتالية داخل المزارع، ونشر قناصة داخل وعلى أسطح المنازل، وبناء خيمة لتسهيل عملية تموين الميليشيات.

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وحسب المركز الإعلامي للقوات المشتركة، فإن مواقع ميليشيات الحوثي المستحدثة توزعت في مناطق”بيت بيش، وبني قوبع، ومثلث العدين من جهة الشمال، وفي مناطق الحلة، والحمينية، وشعب بني زهير شمال غرب حيس".

وكانت الميليشيات الحوثية قد قامت بتهجير المواطنين اجباراً لتحول منازلهم ومزارعهم إلى ثكنات ومتارس عسكرية، في ظل تصعيدها العسكري وخروقاتها المتكررة للهدنة الأممية في الحديدة.