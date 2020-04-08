التحالف: وقف شامل لإطلاق النار باليمن لمدة أسبوعين

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، الأربعاء، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا.

موضوع يهمك رغم أن السلطات الأميركية أعلنت عن نحو 400 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد وحوالي 13 ألف حالة وفاة، فيما يعد أعلى... واشنطن بوست: مؤشرات مبشرة رغم ارتفاع وفيات كورونا بأميركا أميركا

وصرح المالكي بأن وقف إطلاق النار يبدأ اعتباراً من الخميس الموافق 09 ابريل الجاري في الساعة (1200) بالتوقيت المحلي لمدة أسبوعين، وقابلة للتمديد بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفثس لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الأممي لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن ، وخطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

كما أضاف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن تجد الفرصة مهيأة لتضافر كافة الجهود للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن ، والتوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق وستدعم بشكل كبير كافة هذه الخطوات الأساسية مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيون.

المالكي: وقف النار لأجل الشعب اليمني

وفي مقابلة مع "العربية"، أكد المالكي أن قرار وقف النار جاء للوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وأضاف "نتمنى أن تكون هناك استجابة من ميليشيات الحوثي لوقف النار".

كما أضاف أن الحل السياسي هو الحل الأمثل للأزمة في اليمن.

وقال "بدأنا في إجراءات لمواجهة الجائحة في اليمن، وندعم كافة الجهود الصحية لحماية أبناء الشعب اليمني الذي يستحق الكثير في هذه الظروف الصحية العالمية"، مضيفاً أن الجهد الإنساني للتحالف يفوق العسكري.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد دعا في وقت سابق الأطراف في اليمن إلى وقف القتال وبذل الجهود لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس كورونا المستجد.

كما دعا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، والتركيز على التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض.

وقوبلت هذه الدعوة بترحيب من الحكومة اليمنية الشرعية ومن ميليشيا الحوثي غير أن التصعيد العسكري المستمر للميليشيا عقب ترحيبها يشير إلى عدم جديتها في السلام، بحسب مراقبين.