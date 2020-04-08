الجيش اليمني يسيطر على معسكر اللبنات في الجوف

استعادت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم الأربعاء السيطرة على معسكر اللبنات شرقي مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.

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من جهته، أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، أن الجيش اليمني تمكن من السيطرة على معسكر اللبنات والجدافر في الجوف فجر اليوم بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية.

وأضاف الإرياني في تغريدة على حسابه في "تويتر" أن قوات الجيش دخلت معسكر اللبنات ولاذت ميليشيات الحوثي بالفرار.

إلى ذلك، قال مصدر عسكري إن قوة مشتركة من المنطقة العسكرية السادسة وأفراد المقاومة الشعبية شنت اليوم هجوما واسعا على مواقع الحوثيين شرقي مدينة الحزم.

وأضاف المصدر أن القوات تمكنت من استعادة السيطرة على معسكر اللبنات في مديرية "خب والشعف" شرقي مدينة الحزم.

وأشار المصدر إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 20 من مسلحي الحوثي وإصابة آخرين، فيما يواصل الجيش هجومه باتجاه مواقع الحوثيين في الجوف.