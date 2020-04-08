سفير أميركا باليمن: استفزازات الحوثي يجب أن تتوقف

دان السفير الأميركي في اليمن كريستوفر هنزل، إطلاق الحوثيين صواريخ وقذائف الهاون على مدينة تعز، والتي أصابت قسم النساء في السجن المركزي، ما أدى إلى مقتل وجرح العديد من الضحايا.

وقالت السفارة الأميركية لدى اليمن في منشور لها على صفحتها بالفيسبوك إن العمل الاستفزازي والتصعيدي من قبل الحوثيين في اليمن يجب أن يتوقف.

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وأضاف أن الولايات المتحدة تدعو الأطراف اليمنية كافة إلى العمل على إيجاد حل سياسي فوري".

وكانت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أقدمت الأحد الماضي، على ارتكاب مجزرة مروعة بقصف قسم النساء في السجن المركزي بمدينة تعز جنوب غربي اليمن، أدت إلى مقتل وإصابة 33 سجينة.

وذكر مصدر محلي في تصريح مماثل لـ"العربية.نت"، أن أربع قذائف أطلقتها ميليشيا الحوثي على السجن وسقطت إحداها على قسم النساء بالسجن المركزي غرب محافظة تعز.