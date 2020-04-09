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الجامعة العربية ترحب بإعلان تحالف دعم الشرعية وقف النار باليمن

المصدر: العربية.نت
الجامعة العربية
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رحبت الجامعة العربية، اليوم الخميس، بإعلان تحالف دعم الشرعية وقف النار في اليمن.

كلمات دالّة

#التحالف, #اليمن, #الجامعة_العربية
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