الجامعة العربية ترحب بإعلان تحالف دعم الشرعية وقف النار باليمن آخر تحديث: الخميس 16 شعبان 1441 هـ - 09 أبريل 2020 KSA 13:47 - GMT 10:47 تارخ النشر: الخميس 16 شعبان 1441 هـ - 09 أبريل 2020 KSA 13:36 - GMT 10:36 المصدر: العربية.نت الجامعة العربية رابط مختصر شارك الجامعة العربية ترحب بإعلان تحالف دعم الشرعية وقف النار باليمن PDF اطبع حجم الخط رحبت الجامعة العربية، اليوم الخميس، بإعلان تحالف دعم الشرعية وقف النار في اليمن. كلمات دالّة #التحالف, #اليمن, #الجامعة_العربية إقرأ أيضاً السفير الأميركي بالسعودية: نرحب بإعلان التحالف وقف النار في اليمن 10:08 GMT