اليمن.. تفكيك حقل ألغام وقذائف صاروخية حوثية غرب تعز

عثرت القوات اليمنية المشتركة على حقل من الألغام والقذائف الحوثية المختلفة في منطقة البرح غرب محافظة تعز بالساحل الغربي اليمني.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، مساء الأربعاء، أن قوات من اللواء الثامن عمالقة عثرت على حقل من الألغام والعبوات الناسفة والقذائف المختلفة في وادي رسيان بمنطقة البرح.

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ونقل عن مصادر عسكرية، قولها، أن الفرق الهندسية باشرت على الفور نزع وتفكيك الألغام والعبوات الناسفة والقذائف المدفعية والصاروخية مختلفة الأنواع والأحجام.

وقالت المصادر إن الفرق الهندسية فككت ثلاث قذائف صاروخية تزن كل واحدة منها 150 كيلو جراماً، والعشرات من قذائف الهاون الثقيل وأكثر من خمسين لغماً وعبوة ناسفة كبيرة.

وأوضحت أن الميليشيات كانت تستخدم القذائف لقصف الأحياء السكنية ومزارع المواطنين، وتستخدم العبوات الناسفة والألغام لتفجير الطرقات والجسور والعبّارات في البرح.

وكانت الفرق الهندسية للقوات المشتركة فككت في أوقات سابقة عدداً من الحقول المنتظمة وغير المنتظمة من القذائف والألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي في مناطق متفرقة من الساحل الغربي.

وحملت منظمات حقوقية محلية ودولية، الميليشيا الحوثية المسؤولية الحصرية عن زراعة حقول الألغام، بعضها بدون خرائط، مشيرة إلى ان هذه الحقول تشكل كارثة حقيقية ستمتد آثارها إلى ما بعد انتهاء الحرب التي اشعلتها الميليشيا قبل خمس سنوات.

وقدرت الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف المناطق اليمنية بما يقارب المليونين بأحجام وأغراض متنوعة.

وبحسب بيانات حديثة، فقد بلغ عدد إجمالي الألغام والمتفجرات التي أزالها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر شركائه في اليمن، والمشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام) فقط، خلال العامين الماضيين، أكثر من 344 ألف لغم وقطعة متفجرة زرعتها ميليشيا الحوثي في عدد من المحافظات والمديريات اليمنية.