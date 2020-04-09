بعد إعلان التحالف وقف النار.. الحوثي يرد بقصف مأرب

بعد لحظات من إعلان تحالف دعم الشرعية وقف اطلاق النار، استجابة لدعوات الأمم المتحدة، استهدفت ميليشيا الحوثي، مساء الأربعاء، مدينة مأرب، شمال شرق اليمن، بصاروخ أحدث انفجاره دوياً عنيفاً، وذلك

كما قصفت بشكل هستيري أحياء السكنية في محافظة الحديدة، غربي اليمن، ما أدى الى سقوط ضحايا من المدنيين بينهم أطفال.

موضوع يهمك رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيثس، بإعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف عن وقف إطلاق... غريفثس يرحب بوقف النار في اليمن: ممتن للسعودية والتحالف اليمن

وأكدت مصادر محلية لـ"العربية.نت"، مأرب أن الصاروخ الحوثي سقط بالقرب من مبنى المحافظة وسط مدينة مأرب.

وعقب الانفجار أغلقت الشرطة المنطقة بالكامل وسمع سيارات الإسعاف تهرع الى المكان بكثافة. وحتى اللحظة لم ترد أي معلومات او تفاصيل حول الأضرار التي خلفها الانفجار.

من جانبه، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ميليشيا الحوثي ترد على دعوات تحالف دعم الشرعية لوقف إطلاق النار بإطلاق صاروخ استهدف الأحياء السكنية في مدينة مأرب، وتقصف في هذه الاثناء المناطق المحررة بمدينة الحديدة،وتدفع بعناصرها في محاولة يائسة لإستعادة السيطرة على معسكر اللبنات شرقي الجوف".

٣-نحمل المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث المسئولية الكاملة عن تصعيد المليشيا الحوثية في مختلف جبهات القتال واستمرار جرائمها بحق اليمنيين في مختلف المحافظات

وندعو لمواقف دولية أكثر صرامة لحماية المدنيين ووقف استهدف الاحياء السكنية والاعيان المدنية باعتبارها جرائم حرب — معمر الإرياني (@ERYANIM) April 8, 2020

واعتبر الإرياني في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع "تويتر" هذا التصعيد الذي يأتي بعد ساعات من مبادرة تحالف دعم الشرعية بوقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين، تأكيدا على عدم جدية الميليشيات الحوثية في السلام وانها مجرد أداة بيد ايران ولا يعنيها مصلحة الشعب اليمني ولا ما يعانيه وما يحدق به من مخاطر تحسبا لانتشار فيروس كورونا.

وحمل وزير الإعلام اليمني، المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفثس المسؤولية الكاملة عن تصعيد الميليشيات الحوثية في مختلف جبهات القتال واستمرار جرائمها بحق اليمنيين في مختلف المحافظات، داعيا لمواقف دولية أكثر صرامة لحماية المدنيين ووقف استهدف الاحياء السكنية والاعيان المدنية باعتبارها جرائم حرب.