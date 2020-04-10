بومبيو يرحب بإعلان التحالف وقف إطلاق النار في اليمن

Pleased to see the Saudi-led Coalition’s announcement of a unilateral ceasefire in #Yemen. We urge the Houthis to respond in kind and cooperate with @OSE_Yemen, who has called for urgent talks between the parties. The Yemeni people deserve peace. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 10, 2020

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الجمعة، عن سعادته من إعلان التحالف وقف إطلاق النار في اليمن، داعياً الحوثيين للتعاون مع المبعوث الأممي مارتن غريفثس الذي دعا بدوره إلى محادثات عاجلة.

وغرد بومبيو على حسابه في "تويتر" قائلا: "يسعدني إعلان التحالف بقيادة السعودية وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد في اليمن".

وأضاف: "ندعو الحوثيين للرد بالمثل والتعاون مع المبعوث الأممي إلى اليمن الذي دعا إلى إجراء محادثات عاجلة بين الأطراف. يستحق الشعب اليمني السلام".

وكانت الولايات المتحدة حضت الحوثيين على التجاوب مع قرار وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه تحالف دعم الشرعية في اليمن.

موضوع يهمك تخطت أميركا اللاتينية والكاريبي، الجمعة، عتبة 50 ألف إصابة مثبتة بكوفيد-19 وأكثر من ألفي وفاة، بحسب تعداد أجرته فرانس... أكثر من 50 ألف إصابة بكوفيد-19 في أميركا اللاتينية والكاريبي فيروس كورونا

ورحب السفير الأميركي لدى اليمن، كريستوفر هنزل، بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، وقف إطلاق النار في اليمن.

ودعا السفير الأميركي إلى إنهاء القتال في اليمن والجلوس على طاولة الحوار.

كما أشاد بدعوة المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفثس، إلى عقد اجتماع عاجل لأطراف النزاع يهدف لمكافحة فيروس كورونا.

والأربعاء، أعلن المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، أن قرار إعلان وقف إطلاق النار جاء دعما للحكومة اليمنية في قبولها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا.