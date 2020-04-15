تحالف دعم الشرعية في اليمن: 547 خرقا حوثيا لوقف النار

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، أن خروقات وقف النار من قبل الحوثيين بلغت حتى اليوم 547.

وقال التحالف: "نحتفظ بحق الرد المشروع والدفاع عن النفس في الجبهات أمام الحوثيين".

وكان التحالف قد أعلن الأسبوع الماضي وقفا لإطلاق النار لمدة أسبوعين في اليمن.

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وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، على "تطبيق أقصى درجات ضبط النفس أمام انتهاكات الحوثيين".

وشدد على "التمسك بوقف إطلاق النار رغم انتهاكات الحوثيين مع الاحتفاظ بحق الرد".

والثلاثاء، أشار التحالف إلى 95 انتهاكا للحوثيين لوقف النار خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحاً أن خروقات الحوثيين شملت أعمالا عدائية عسكرية بمختلف الأسلحة.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد، الأحد، أن إجمالي خروقات الحوثيين لوقف إطلاق النار خلال الـ 48 ساعة الماضية بلغت 241 اختراقاً.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، الأربعاء الماضي، وقفاً شاملاً لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا.

وصرح المالكي في البيان بأن وقف إطلاق النار يبدأ اعتباراً من الخميس، الموافق 09 أبريل/نيسان الجاري في الساعة (1200) بالتوقيت المحلي لمدة أسبوعين، قابلة للتمديد بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفثس، لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الأممي لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن، وخطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.