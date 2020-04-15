مأساة بالصور لوفاة أم وأطفالها الـ4 جراء سيول جرفت مخيمات نازحين بمأرب

توفيت أسرة يمنية، اليوم الأربعاء، غرقاً بسيول الأمطار التي غمرت مخيم السويداء للنازحين بمحافظة مأرب شمالي شرق البلاد.

وذكر ناشطون يمنيون، إن "أما وأطفالها الأربعة، توفوا غرقاً جراء سيول الأمطار التي جرفت مخيم السويداء للنازحين".. مشيرين إلى أنه تم العثور على جثتي طفلين، ويجري البحث عن جثث الأم والطفلين الآخرين.

كما تحدث ناشطون آخرون عن وجود أشخاص مفقودين.

وشهدت محافظة مأرب، الأربعاء، أمطارا غزيرة مصحوبة بعواصف ورياح شديدة وتدفق للسيول بشكل كبير.

وتسببت السيول المتدفقة بغمر مخيمي السويداء والميل الواقع بمنطقة الخانق، وألحقت بهما أضرارا بليغة. كما غمرت أيضا منازل المواطنين بجوار مجاري السيول بمنطقة الروضة، وقطعت عدداً من الطرقات الرئيسية الرابطة بين المدينة ومديريات المحافظة.

وبحسب مصادر محلية، فإن فرق الإنقاذ تواصل إجلاء المواطنين العالقين في المناطق التي غمرتها السيول.

ودعا الدفاع المدني بشرطة مأرب في بيان، المواطنين الابتعاد عن ممرات ومجاري السيول والمصبات المائية تحسبا لتدفق السيول خلال الساعات القادمة.

كما دعا البيان السكان إلى أخذ الحيطة والحذر مما تسببه الأمطار المصحوبة برياح شديدة مما قد يشكل خطرا على حياتهم.

وأطلق ناشطون نداء استغاثة للمنظمات الإنسانية لسرعة التدخل واتخاذ التدابير اللازمة.