ميليشيات الحوثي تعدم بوحشية شيخاً قبلياً في البيضاء

أقدمت ميليشيات الحوثي على إعدام إحدى الوجاهات القبلية بطريقة وحشية بعد ساعات من اختطافه في مديرية مكيراس جنوبي محافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقالت مصادر قبلية بمديرية مكيراس، إن ميليشيات الحوثي اختطفت الشيخ عبدالله أحمد عبدالله المرزوقي، الاثنين، قبل أن تقوم بتصفيته في أحد مواقعها بمنطقة طحيلة.

ونقلت مواقع إخبارية محلية عن المصادر تأكديها أن دوي انفجار سُمع في المنطقة بعد ساعات من اختطاف الشيخ المرزوقي، وعلى الفور هرع الأهالي إلى المكان ليفاجأوا به مرمياً على الأرض ومضرجاً بدمه بعد أن تمت تصفيته من قبل الميليشيات عبر تفجير عبوة ناسفة مزقت جسده.

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وأعادت الجريمة إلى أذهان أبناء محافظة البيضاء الجريمة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية في يوليو/تموز 2016 عندما أعدمت أربعة من مشايخ قبيلة آل عمر بمديرية ذي ناعم بطريقة وحشية.

وكانت عناصر من الميليشيات الحوثية قد أقدمت في 31 يوليو/تموز 2016 بدعوة كل من الشيخ أحمد صالح العمري، ونجله الشيخ صالح أحمد صالح العمري، والشيخ محمد أحمد العمري، والشيخ صالح سالم بنه، من منازلهم في مديرية "ذي ناعم" بحجة التفاوض معهم حول تأمين الطريق العام.

وبعد ثلاثة أيام، عثر أحد رعاة الغنم على جثامين المشايخ الأربعة في مجرى سيل بأحد الوديان في مديرية الملاجم، بعد أن تمت تصفيتهم وإعدامهم من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية عن قرب.

يذكر أن الشيخ المرزوقي من أوائل المقاومين للانقلاب الحوثي في جبهة حضه آل مرزوق بمديرية مكيراس.