التحالف: خروقات الحوثي بلغت 100 خلال 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، أن انتهاكات ميليشيا الحوثي للهدنة بلغت 100 اختراق خلال 24 ساعة، وشملت الأعمال العدائية العسكرية، واستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة.

وقال "نطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات".

كما أضاف "ملتزمون بالهدنة وندعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن".

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والأربعاء، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن خروقات وقف النار من قبل الحوثيين بلغت حتى اليوم 547.

والثلاثاء، أشار التحالف إلى 95 انتهاكاً للحوثيين لوقف النار خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحاً أن خروقات الحوثيين شملت أعمالاً عدائية عسكرية بمختلف الأسلحة.

تهديد كورونا لليمن

بدوره، شدد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيثس، الخميس، على أن الأمم المتحدة تواكب كافة الإجراءات الإنسانية لمكافحة تفشي فيروس كورونا في اليمن.

وأكد في إحاطة لأعضاء مجلس الأمن اليوم أن تهديد كورونا لليمن يتطلب استنفار كافة الجهود الدولية، مؤكداً أن اليمن لا يمكن أن يواجه الحرب والجائحة في آن معا.

إلى ذلك، أكد أنه رغم إعلان وقف النار، إلا أن اشتباكات لا تزال قائمة على عدة جبهات.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن كان قد أعلن في الثامن من أبريل وقفاً شاملاً لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا.