اليمن.. ميليشيا الحوثي توقف بث إذاعة وتنهب أجهزتها

اقتحم مسلحو ميليشيات الحوثي مقر إذاعة محلية بمحافظة إب ونهبوا أجهزة البث وكل ملحقات الإذاعة.

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في التفاصيل، أفادت مصادر أن مسلحي ميليشيات الحوثي اقتحموا مبنى إذاعة "سمارة إف إم"، وحطموا محتوياتها، وصادروا كل أجهزتها وملحقاتها، وأوقفوا البث الإذاعي.

وقالت إدارة الإذاعة، في بيان، إن عملية النهب والخراب التي طالتها بحجة عدم وجود ترخيص لبث الإذاعة، ما ترتب عليه خسائر فادحة لملاك الإذاعة، بسبب ضياع مشروعهم وفقدان مصدر رزقهم.

وحملّت الإذاعة ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عمّا لحق بالإذاعة من خسائر مالية كبيرة جراء تحطيم ونهب الأجهزة وإيقاف نشاطها الذي سيتسبب بأضرار كبيرة بحق العاملين الذين فقدوا مصدر دخلهم.

وشنت الميليشيات مؤخراً حملات استهدفت عدة إذاعات محلية خاصة في المحافظات، ونجم عنها إغلاق مكاتب إذاعتي يمن ميوزك في محافظتي ذمار وإب والوان إف إم في إب، ومنعهما من البث نهائيا بحجة عدم قبول إذاعات خاصة في المحافظات، رغم أنها تبث منذ أكثر من أربع سنوات.