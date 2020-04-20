مصادر العربية: ميليشيا الحوثي تفرج عن خالد الرويشان

قالت مصادر خاصة لقناتي "العربية" و"الحدث" في صنعاء إن ميليشيا الحوثي أطلقت سراح زير الثقافة اليمني الأسبق، والأديب المعروف خالد الرويشان، اليوم الاثنين، وفقا لمصادر من أسرة الرويشان،

فيما ذكرت مصادر أخرى أن شيوخ قبائل "خولان" التي ينتمي إليها الرويشان هي التي توسطت وقدمت ضمانات للحوثيين بإطلاق سراحه.

جاء ذلك بعد حملة انتقادات رسمية وشعبية واسعة لاعتقال خالد الرويشان، والتي جرت في صنعاء فجر الأحد.

وكان وضاح الرويشان، نجل الوزير المختطف، أكد خبر اختطاف والده بعد صلاة فجر الأحد، وقال في منشور مقتضب على صفحته بموقع "فيسبوك": "الحوثة اعتقلوا الوالد منذ نصف ساعة".

ولم تعرف أسباب وملابسات عملية الاختطاف التي يعتقد أن كتاباته ورؤاه السياسية المناهضة للانقلاب الحوثي ومشروعه الطائفي تقف وراء ذلك.

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وخالد الرويشان هو أديب ومثقف وكاتب معروف في الأوساط اليمنية، وعرف بكتاباته الوطنية المتزنة، وعبر في سلسلة كتابات عن انتقادات كبيرة وجريئة منذ اليوم الأول للانقلاب الحوثي.

ويعد الرويشان واحدا من أبرز الأقلام السياسية المعارضة لميليشيا الحوثي، والذي عرف بكتاباته الناقدة لسياستها ومشروعها الطائفي.

جدير بالذكر أن حادثة الاختطاف سبقتها حملة تحريض حوثية واسعة في وسائل التواصل ضد الرويشان، تنديدا بنشاطه المناهض للجماعة، وسياستها التي تمارسها منذ انقلابها.