التحالف: 193 انتهاكا حوثيا لوقف إطلاق النار في 48 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، إحصاء 193 انتهاكاً لوقف إطلاق النار من جانب الحوثيين خلال 48 ساعة، شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة.

وأردف التحالف أنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات.

كما أكد على استمرار الالتزام بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الأممي لليمن.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن كان قد أعلن في الثامن من إبريل وقفاً شاملاً لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا.