فيديو وصور مرعبة.. السيول تغرق عدن اليمنية

سيول مرعبة أغرقت شوارع وأحياء مدينة عدن جنوب اليمن الثلاثاء، متسببة بوفاة 3 أشخاص بينهم طفل وإحداث أضرار في الممتلكات.

وقالت مصادر محلية لـ "العربية.نت"، إن مدينة عدن، شهدت منذ فجر اليوم، أمطارا غزيرة، تسببت بتدفق السيول، ما أدى إلى جرف ثلاثة أشخاص بينهم طفل في مديرية المعلا، فيما لا يزال هناك أشخاص مفقودون، كما تسببت السيول بإغراق المدينة، وألحقت أضرارا جسيمة في البنية التحتية ومنازل المواطنين.

وأكدت المصادر أن مياه الأمطار والسيول غمرت شوارع المدينة وجرفت عشرات السيارات فيما دخلت لمئات المنازل والمحال التجارية متسببة بخسائر مادية فادحة.

في السياق، وجه الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، باتخاذ المعالجات والتدابير اللازمة لإغاثة أبناء وساكني عدن لتجاوز تبعات وآثار الأمطار والسيول وما ترتب عنها من تداعيات وأضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات والبنى التحتية ومنازل المواطنين والمفقودين.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن الرئيس شدد أيضا على ضرورة تفعيل عمل اللجان الميدانية المعنية بالإغاثة والإنقاذ والإسعاف والإيواء والحصر والمواساة لكل الضحايا والأضرار المترتبة على ذلك وعمل رؤية استراتيجية تتضمن معالجات لتفادي أضرار السيول والكوارث.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات للسيول التي شوهدت وهي تغمر الشوارع وتجرف السيارات والممتلكات.

وحذرت الهيئة اليمنية للأرصاد في وقت سابق من استمرار الاضطرابات المفاجئة في أحوال الطقس، لتشمل على وجه الخصوص منطقة خليج عدن وباب المندب، مع هطول أمطار رعدية متفاوتة القوة على عدد من المحافظات اليمنية الأخرى بينها صنعاء.

كان 7 أشخاص لقوا حتفهم بينهم 5 أطفال، و أصيب 550 آخرون جراء السيول التي شهدتها محافظة مأرب، شمالي شرق اليمن، الأربعاء الماضي، وتضررت 6286 أسرة.

كما تتواصل عملية تدفق السيول من المرتفعات الجبلية إلى شوارع وأحياء عدن. وقد جرفت عشرات السيارات والمركبات، وأغرقت محال تجارية وألحقت أضراراً كبيرة بعشرات المنازل القريبة من مجاريها في حيي المعلا وكريتر.

وأظهر فيديو مشاهد مخيفة للسيول وهي تنهمر بقوة من المرتفعات وتغرق مدينة عدن.

من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء عن وفاة سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 85 بسيول في اليمن هذا الشهر.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) في بيان الثلاثاء: "أدت الأمطار الغزيرة والسيول في المحافظات الشمالية بما في ذلك مأرب، في منتصف إبريل إلى سقوط ضحايا وتخريب ممتلكات ومواقع تابعة للنازحين".

وبحسب البيان فإن المعلومات الأولية "تشير إلى أن 7 أشخاص- 5 نساء وطفلين- قتلوا في السيول وأصيب 85 آخرون بينهم 7 في حالة خطرة وتم نقلهم إلى المستشفى".

إلى ذلك أكدت الأمم المتحدة أن صنعاء تضررت أيضاً من السيول بشكل كبير. وهطلت الأمطار الغزيرة على محافظات أخرى بينها إب وحجة ومأرب.