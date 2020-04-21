فيديو مرعب.. السيول تنهمر على عدن ووفاة طفل

سيول مرعبة أغرقت شوارع وأحياء مدينة عدن جنوب اليمن الثلاثاء، متسببة بوفاة طفل وإحداث أضرار في الممتلكات.

وأفادت مصادر محلية أن أحد الأطفال جرفته سيول الأمطار الغزيرة في حي كريتر بمدينة عدن وعثر على جثته.

كما تتواصل عملية تدفق السيول من المرتفعات الجبلية إلى شوارع وأحياء عدن. وقد جرفت عشرات السيارات والمركبات، وأغرقت محال تجارية وألحقت أضراراً كبيرة بعشرات المنازل القريبة من مجاريها في حيي المعلا وكريتر.

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وأظهر فيديو مشاهد مخيفة للسيول وهي تنهمر بقوة من المرتفعات وتغرق مدينة عدن.

من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء عن وفاة سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 85 بسيول في اليمن هذا الشهر.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) في بيان الثلاثاء: "أدت الأمطار الغزيرة والسيول في المحافظات الشمالية بما في ذلك مأرب، في منتصف إبريل إلى سقوط ضحايا وتخريب ممتلكات ومواقع تابعة للنازحين".

وبحسب البيان فإن المعلومات الأولية "تشير إلى أن 7 أشخاص- 5 نساء وطفلين- قتلوا في السيول وأصيب 85 آخرون بينهم 7 في حالة خطرة وتم نقلهم إلى المستشفى".

إلى ذلك أكدت الأمم المتحدة أن صنعاء تضررت أيضاً من السيول بشكل كبير. وهطلت الأمطار الغزيرة على محافظات أخرى بينها إب وحجة ومأرب.