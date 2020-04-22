مشهد مرعب للسيول تجرف السيارات كالدمى في عدن باليمن

أظهرت مقاطع فيديو تداولها مستخدمون على مواقع التواصل السيول تجرف السيارات كدمى يمينا ويسارا في عدن اليمنية.

لا كلمات تصف حجم الفاجعة

وهول النكبات

مطر الرحمة تحول إلى سيول جارفة أغرقت عدن حزنا وتعبا قبل اي شيء آخر

اللهم رحمتك بيمن الحكمة والإيمان pic.twitter.com/AwcZ06arpm — عزالاصبحيEzzALasbahi (@ezzadin4) April 22, 2020

إلى ذلك، أغرقت السيول شوارع وأحياء في مدينة عدن جنوب اليمن، أمس الثلاثاء، متسببة بوفاة 3 أشخاص بينهم طفل وإحداث أضرار في الممتلكات.

وكانت مصادر محلية قالت لـ "العربية.نت"، إن مدينة عدن شهدت منذ فجر الثلاثاء، أمطارا غزيرة تسببت بتدفق السيول، ما أدى إلى جرف ثلاثة أشخاص بينهم طفل في مديرية المعلا، فيما لا يزال أشخاص مفقودين، كما تسببت السيول بإغراق المدينة، وألحقت أضرارا جسيمة في البنية التحتية ومنازل المواطنين.

وأكدت المصادر أن مياه الأمطار والسيول غمرت شوارع المدينة وجرفت عشرات السيارات فيما دخلت لمئات المنازل والمحال التجارية متسببة بخسائر مادية فادحة.

في السياق، وجه الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، باتخاذ المعالجات والتدابير اللازمة لإغاثة أبناء وساكني عدن لتجاوز تبعات وآثار الأمطار والسيول وما ترتب عنها من تداعيات وأضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات والبنى التحتية ومنازل المواطنين والمفقودين.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن الرئيس شدد أيضا على ضرورة تفعيل عمل اللجان الميدانية المعنية بالإغاثة والإنقاذ والإسعاف والإيواء والحصر والمواساة لكل الضحايا والأضرار المترتبة على ذلك، وعمل رؤية استراتيجية تتضمن معالجات لتفادي أضرار السيول والكوارث.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات للسيول التي شوهدت وهي تغمر الشوارع وتجرف السيارات والممتلكات.

وحذرت الهيئة اليمنية للأرصاد في وقت سابق من استمرار الاضطرابات المفاجئة في أحوال الطقس، لتشمل على وجه الخصوص منطقة خليج عدن وباب المندب، مع هطول أمطار رعدية متفاوتة القوة على عدد من المحافظات اليمنية الأخرى بينها صنعاء.

وكان 7 أشخاص لقوا حتفهم بينهم 5 أطفال، و أصيب 550 آخرون جراء السيول التي شهدتها محافظة مأرب، شمالي شرق اليمن، الأربعاء الماضي، وتضررت 6286 أسرة.

كما تتواصل عملية تدفق السيول من المرتفعات الجبلية إلى شوارع وأحياء عدن. وقد جرفت عشرات السيارات والمركبات، وأغرقت محال تجارية وألحقت أضراراً كبيرة بعشرات المنازل القريبة من مجاريها في حيي المعلا وكريتر.

وأظهر فيديو مشاهد مخيفة للسيول وهي تنهمر بقوة من المرتفعات وتغرق مدينة عدن.