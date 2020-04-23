اليمن.. ميليشيا الحوثي تفجر منزل مواطن في الضالع

فجرت ميليشيا الحوثي الانقلابية منزل مواطن في مديرية الحشاء غرب محافظة الضالع جنوب اليمن. وأفاد سكان محليون لـ"العربية.نت" أن ميليشيا الحوثي حاولت، مساء الثلاثاء، اختطاف المواطن علي الحاج عثمان الشماري، بتهمة دعم المقاومة والجيش الوطني، إلا أن الأخير رفض تسليم نفسه لتندلع اشتباكات مسلحة. وأكدوا مصرع اثنين من مسلحي الميليشيا الحوثية أثناء محاولتهم مداهمة منزل الشماري بقرية الهيت في مديرية الحشا.

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ووفقا للمعلومات، فان مسلحي الحوثي قاموا بالاعتداء على أفراد الأسرة بالضرب وإطلاق الأعيرة النارية باتجاه المنزل، مما دفع المواطن علي ناجي عثمان الشماري للدفاع عن نفسه وأفراد أسرته وأردى مسلحين اثنين وأصاب آخرين قبل أن يتمكن من الفرار إلى الضالع.

حوادث متكررة

وأقدمت الميليشيات عقب ذلك إلى تفجير منزل الشماري. وهذه الحادثة ليست المرة الأولى، حيث تكررت الجرائم المشابهة عندما فجرت الميليشيات عدداً من المنازل في مناطق مختلفة بالضالع.

وتشهد مديرية الحشاء سخط شعبي إزاء ممارسات ميليشيات الحوثي بحق المواطنين، والتي تقوم بحملات اعتقالات وتجنيد إجباري، إضافه لفرض إتاوات على المواطنين بين الحين والآخر.