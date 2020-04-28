التحالف: 151 خرقاً حوثياً لوقف إطلاق النار في 48 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الثلاثاء، أن خروقات ميليشيا الحوثي لتمديد وقف إطلاق النار خلال 48 ساعة بلغت 151 اختراقا.

وشملت الاختراقات الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة.

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كما أكد التحالف تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات.

وأكد على استمرار التزام التحالف بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.

وكان التحالف أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس 23 أبريل الجاري، جاء ذلك بعد إعلانها السابق بتاريخ (15 شعبان 1441ه/ 08 إبريل 2020م) بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.