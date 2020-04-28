اليمن.. الاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة تطبيق اتفاق الرياض

أكد الاتحاد الأوروبي رفضه إعلان "المجلس الانتقالي الجنوبي" الحكم الذاتي للمحافظات اليمنية الجنوبية، داعياً إلى تطبيق كافة شروط اتفاق الرياض.

وحذّر الاتحاد الأوروبي، في بيان أصدره مساء الاثنين، من تداعيات بيان المجلس الانتقالي على جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن.

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وقال المتحدث باسم إدارة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، في مؤتمر صحفي إن "إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية للجنوب، سيجلب مشاكل وعوائق أمام جهود الأمم المتحدة في التوصل إلى السلام والاستقرار في اليمن".

وأشار إلى أن "هناك اتفاقا تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت في السعودية، يساعد على خفض التصعيد في اليمن".

وكان تحالف دعم الشرعية قد أكد أمس الاثنين، ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في عدن وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية، مؤكداً ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه.