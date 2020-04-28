جوها: إعادة الانتشار في الحديدة مفتاح السلام الدائم باليمن

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونما" الجنرال أباهيجيت جوها، أن إعادة الانتشار في الحديدة وفق اتفاق ستوكهولم سيكون بمثابة مفتاح السلام الدائم في اليمن.

وشدد الجنرال جوها، في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، على ضرورة الالتزام أكثر من أي وقت مضى بوقف إطلاق النار في الحديدة، في ضوء مخاطر جائحة كورونا.

واعتبر أن "إعادة انتشار القوات المتفق عليه كجزء من اتفاق الحديدة هو أمر أساسي لسلامة وأمن سكان الحديدة، وبالتالي فإن تنفيذ ذلك هو مفتاح السلام الدائم".

وأكد التزام بعثة الأمم المتحدة الكامل "بمواصلة تنفيذ ولايتها في محافظة الحديدة"، مشيراً إلى أن البعثة "تقوم بنقل موقع بعض من موظفيها على نحو مؤقت فقط، من دون تخفيض العدد".

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وكانت وسائل إعلامية تحدثت عن قرار للأمم المتحدة بإنهاء ولاية بعثتها في الحديدة كإجراء احترازي لمواجهة مخاطر وباء فيروس كورونا، لكن مسؤولة الإعلام والاتصال في البعثة الأممية حنان البدوي نفت صحة تلك الأنباء وقالت إن البعثة مستمرة في عملها بقيادة الجنرال أباهيجيت جوها المتواجد حالياً في الحديدة.

وتشكلت بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة أواخر 2018، بموجب قرار أممي لدعم اتفاق ستوكهولم الذي أبرم بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي لتجنيب مدينة الحديدة المعارك وتحييدها عن الصراع.

وتعمل البعثة منذ نحو عام ونصف، على دعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار في الحديدة، والإشراف على إعادة نشر القوات في مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلا أن التعثر ما زال سيد الموقف، في ظل رفض ميليشيا الحوثي تنفيذ بنود الاتفاق، بحسب تأكيد الحكومة الشرعية.