"إعمار اليمن" يدشن مشاريع طبية وتعليمية في حضرموت

دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروعاً لدعم النظام الصحي في محافظة حضرموت، شرقي اليمن، وذلك بتقديم 5 سيارات إسعاف لخمسة مستشفيات في المحافظة، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروع بناء مدرسة تضم 9 فصول في مدينة سيئون، دعماً لفرص التعليم والتعلم بالمحافظة.

وشملت المستشفيات المستفيدة من المشروع، مستشفى مديرية حجر، ومستشفى مديرية المكلا، ومستشفى مديرية العبر، ومستشفى مديرية ثمود، ومستشفى مديرية سيئون.

وقال وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عصام حبريش الكثيري، إن "هذه المشاريع تأتي ضمن نحو 16 مشروعاً بين الساحل والوادي"، مؤكداً أن عقب شهر رمضان سيتم تدشين بقية المشاريع، والتي ستساهم في تعزيز البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات في كافة المجالات.

وقدم المسؤول اليمني، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتقديره لما يبذله البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لمحافظة حضرموت في هذه الظروف الصعبة.

بدوره، أوضح مدير مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظتي المهرة وحضرموت، صادق باشراحيل، أن سيارات الإسعاف سيتم توزيعها على مديريات العبر، والسوم، وثمود بوادي وصحراء حضرموت، وسيارتين لمديريات ساحل حضرموت.

ويقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للمحافظات اليمنية دعماً للقطاعات الحيوية والأساسية، وهي: قطاع الصحة، وقطاع التعليم، وقطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع الزراعة والثروة السمكية، وقطاع المياه، وقطاع الطرق والموانئ والمطارات، وقطاع المباني الحكومية، كما يعمل البرنامج في مجال النظافة والإصحاح البيئي.