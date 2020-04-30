أول حالتي وفاة بالوباء في اليمن.. و5 إصابات في عدن

سجل اليمن الخميس أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد. وأكد وزير الصحة اليمني، ناصر باعوم، خلال حديث لقناة اليمن التلفزيونية، فجر الخميس الخبر.

وكانت السلطات اليمنية قد أعلنت في وقت سابق يوم الأربعاء رصد خمس إصابات في عدن وذلك بعدما نبهت الأمم المتحدة من انتشار الفيروس دون رصده في بلد يواجه فيه الملايين ضعف الرعاية الطبية.

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وتم تسجيل حالات الإصابة الجديدة في مدينة عدن الساحلية الجنوبية، مما دعا السلطات إلى فرض حظر التجول على مدار 24 ساعة لمدة ثلاثة أيام.

ومنذ فترة طويلة يحذر مسؤولون دوليون في مجال الصحة من أن سكان اليمن قد يكونون عرضة بشكل كبير لمخاطر التفشي في بلد، تعتبر بنيته التحتية الصحية منهكة، وغير مؤهلة.

كما حذرت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء من وجود "احتمال حقيقي" لانتشار الفيروس بين المجتمعات السكنية اليمنية

أول إصابة

يذكر أن حالة الإصابة الوحيدة السابقة المؤكدة كانت رصدت معمليا في اليمن في العاشر من أبريل في ميناء الشحر الجنوبي. وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا يوم الاثنين إن المصاب وهو مسؤول بالميناء يبلغ من العمر 60 عاما تعافى وأكدت الفحوص خلوه من الفيروس.

أما في العاصمة اليمنية الخاضعة لميليشيات الحوثي، فقال مصدران مطلعان لوكالة رويترز في وقت سابق إن هناك حالة إصابة مؤكدة واحدة على الأقل، لكن الحوثيين ينفون الأمر .

في حين أعربت لجنة الطوارئ التابعة للحكومة الشرعية الأربعاء عن قلقها من رفض الميليشيات في صنعاء الاعتراف بتفشي الفيروس هناك.