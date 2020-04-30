اليمن يرحب بتصنيف ألمانيا حزب الله منظمة إرهابية

رحبت الحكومة اليمنية، الخميس، بقرار الحكومة الألمانية تصنيف ميليشيات حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، وحظر كافة أنشطتها على أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن "هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، كون ميليشيا حزب الله كغيرها من الميليشيات والأذرع الإيرانية معاول هدم ودمار وعوامل لزعزعة أمن واستقرار المنطقة والتدخل في شؤونها الداخلية خدمة للمشروع الإيراني".

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كما أشارت إلى أن "حزب الله لم يخف تعاونه ودعمه لميليشيات الحوثي في اليمن على كافة المستويات"، مؤكدة أنه بذلك "شريك للحوثيين في جميع الجرائم التي يرتكبونها بحق اليمنيين من سفك للدم وتهجير وتفجير وخطف واعتقال وتعذيب وإخفاء قسري وتجنيد للأطفال وتهديد لأمن المنطقة ودول الجوار".

يذكر أن وزارة الداخلية الألمانية، كانت أعلنت، في وقت سابق الخميس، حظر ميليشيات حزب الله المدعومة من إيران بشكل كامل على أراضيها وصنفتها منظمة إرهابية.

كما نفذت الشرطة مداهمات في الصباح الباكر لاعتقال أشخاص يشتبه بكونهم أعضاء في الميليشيات اللبنانية.