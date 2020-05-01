الإرياني: عدم التزام الحوثي بالسلام يعرضه لمصير حزب الله

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الجمعة، أن عدم التزام ميليشيا الحوثي بالسلام سيعرضها قريبا لمصير حزب الله.

وقال في سلسة تغريدات على حسابه في تويتر، " اصرار مليشيا الحوثي على التموضع كأداة ايرانية قذرة لاقلاق امن واستقرار اليمن واستهداف دول الجوار وتهديد حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وعدم التزامها بالسلام والقرارات الدولية سيعرضها قريباً لمصير حزب الله اللبناني من تصنيف بقوائم الارهاب العالمية".

١-اصرار مليشيا الحوثي على التموضع كأداة ايرانية قذرة لاقلاق امن واستقرار اليمن واستهداف دول الجوار وتهديد حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وعدم التزامها بالسلام والقرارات الدولية سيعرضها قريباً لمصير حزب الله اللبناني من تصنيف بقوائم الارهاب العالمية — معمر الإرياني (@ERYANIM) April 30, 2020

كما أضاف "أن تظل المليشيا الحوثية بمعزل عن الاجراءات الدولية لمواجهة المليشيات الطائفية الايرانية وغيرها من التنظيمات الإرهابية والحد من مخاطرها على امن واستقرار المنطقة،واستمرارها حجرة عثرة امام انهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن غير آبهة بمعاناةوحياة اليمنيين ودعوات مواجهة فيروس كورونا".

هذا وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية، الخميس، أن ألمانيا حظرت رسميا بشكل كامل ميليشيات حزب الله المدعومة من إيران على أراضيها وصنفتها منظمة إرهابية.

وكانت الخزانة البريطانية، صنفت حزب الله اللبناني، في يناير الماضي، منظمة إرهابية، كما قامت بتجميد أصول ميليشياته بالكامل.

وتصنف الولايات المتحدة أيضا جماعة حزب الله منظمة إرهابية.