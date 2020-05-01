عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم اليمن

الإرياني: عدم التزام الحوثي بالسلام يعرضه لمصير حزب الله

المصدر: دبي - العربية.نت
عناصر حوثية - فرانس برس
رابط مختصر

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الجمعة، أن عدم التزام ميليشيا الحوثي بالسلام سيعرضها قريبا لمصير حزب الله.

وقال في سلسة تغريدات على حسابه في تويتر، " اصرار مليشيا الحوثي على التموضع كأداة ايرانية قذرة لاقلاق امن واستقرار اليمن واستهداف دول الجوار وتهديد حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وعدم التزامها بالسلام والقرارات الدولية سيعرضها قريباً لمصير حزب الله اللبناني من تصنيف بقوائم الارهاب العالمية".

كما أضاف "أن تظل المليشيا الحوثية بمعزل عن الاجراءات الدولية لمواجهة المليشيات الطائفية الايرانية وغيرها من التنظيمات الإرهابية والحد من مخاطرها على امن واستقرار المنطقة،واستمرارها حجرة عثرة امام انهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن غير آبهة بمعاناةوحياة اليمنيين ودعوات مواجهة فيروس كورونا".

هذا وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية، الخميس، أن ألمانيا حظرت رسميا بشكل كامل ميليشيات حزب الله المدعومة من إيران على أراضيها وصنفتها منظمة إرهابية.

وكانت الخزانة البريطانية، صنفت حزب الله اللبناني، في يناير الماضي، منظمة إرهابية، كما قامت بتجميد أصول ميليشياته بالكامل.

وتصنف الولايات المتحدة أيضا جماعة حزب الله منظمة إرهابية.

كلمات دالّة

#ميليشيا_الحوثي, #معمر_الإرياني
إقرأ أيضاً اليمن يرحب بتصنيف ألمانيا حزب الله منظمة إرهابية اليمن يرحب بتصنيف ألمانيا حزب الله منظمة إرهابية 18:38 GMT
إقرأ أيضاً التحالف: 2029 اختراقاً حوثياً منذ إعلان وقف النار التحالف: 2029 اختراقاً حوثياً منذ إعلان وقف النار 22:46 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر