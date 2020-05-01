أول وفاة بكورونا في تعز لترتفع الوفيات باليمن إلى 3

أكدت مصادر طبية في تعز اليمنية، اليوم السبت، وفاة المصاب بفيروس كورونا الذي تم الإعلان عنه رسمياً الجمعة وبذلك يرتفع عدد وفيات كورونا في اليمن إلى 3 حالات، حيث سجلت حالتا وفاة في عدن الأسبوع الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة حتى الآن بكورونا في اليمن 7 حالات توزعت بين حضرموت وعدن وتعز، تماثلت حالة واحدةمنهم للشفاء.

موضوع يهمك في ما بدا رداً على الفيديو المفاجئ الذي ظهر فيه، رامي مخلوف، رجل الأعمال السوري، وابن خال رئيس النظام بشار الأسد، أكدت... الأسد لابن خاله عبر الاتصالات.. "المال مستحق وسيدفع" سوريا

وعقب تسجيل أول حالة الإصابة بفيروس كورونا في تعز أعلنت منظمة "كير" اليوم السبت، تعليق عملية توزيع قسائم الغذاء لدورة مايو 2020 في مديريات مدينة تعز .

وقال بلاغ صحافي إن منظمة كير علقت عملية توزيع قسائم الغذاء دورة مايو 2020 للمواطنين في مديريتي المظفر والقاهرة بمدينة تعز، والتي كان مقرراً توزيعها صباح اليوم السبت.

وأرجعت المنظمة قرارها إلى حرصها على تجنيب المواطنين خطر الإصابة بوباء كورونا بعد إعلان تسجيل أول حالة إصابة بمدينة تعز، ولفتت إلى أنها تعمل على دراسة خيارات أخرى لتوزيع السلل الغذائية.

كانت لجنة الطوارئ اليمنية لمواجهة وباء كورونا، أعلنت مساء الجمعة، تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس ‎كورونا هي الأولى في محافظة ‎تعز، جنوب غربي البلاد، لمواطن في العقد الرابع من العمر.

وقالت اللجنة، على حسابها في تويتر، إن الحالة تتلقى الرعاية في أحد مراكز الحجر الصحي بالمحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات من قبل فرق الترصد ومكتب الصحة تجاه المخالطين للمريض.

موضوع يهمك على خطى إيران، نددت حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة، اليوم الجمعة، بتصنيف الحكومة الألمانية لحزب الله منظمة إرهابية.كما... على خطى إيران.. حماس والجهاد في صف حزب الله العرب و العالم

هذا وكانت فرق الترصد الوبائي نقلت أمس مواطناً من منزله في حي سوق المركزي بتعز إلى المستشفى بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد يومين من الإعلان عن تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة في العاصمة المؤقتة عدن بينها حالتا وفاة.

من جانبه، قال المتحدث باسم اللجنة الدكتور علي الوليدي، في مؤتمر صحافي، مساء أمس، إن "الخمس حالات التي تم تأكيدها (الأربعاء) بينها حالتا وفاة سجلت لرجل وامرأة، وثلاث إصابات لا تزال تحت الرعاية الطبية الكاملة وإجراءات العزل المنسقة مع منظمة الصحة العالمية، وهي في حالة صحية مستقرة".

الضغط على ميليشيات الحوثي

وأوضح أن فرق الاستجابة السريعة والترصد الوبائي مستمرة في متابعة المخالطين للحالات المسجلة سواء من أفراد أسرهم وأقاربهم وأصدقائهم أو من المخالطين لهم في المستشفيات والأماكن العامة، وغيرها.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية، وأن اللجنة في اجتماع يومي وتقييم مستمر للوضع.

كما أضاف "نأمل من مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية الضغط على الميليشيات الحوثية لتشارك المعلومات بشفافية مطلقة والكشف عن الحالات الموجودة لديهم، انطلاقاً من المسؤولية الأخلاقية ومن أجل حماية المواطنين اليمنيين".