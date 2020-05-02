اليمن يسجل 3 إصابات جديدة بكورونا.. والإجمالي 10

قالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا باليمن اليوم السبت إن البلاد سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، اثنتان في عدن وواحدة في محافظة تعز، مما يرفع عدد المصابين بالفيروس إلى عشرة فضلا عن وفاة شخصين.

وتقول الأمم المتحدة إنها تخشى من احتمال انتشار المرض دون رصده حيث تسببت الحرب في تدمير نظمه الصحية وتركت الملايين من سكانه يعانون سوء التغذية.

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وأضافت اللجنة على موقعها على تويتر أن الحالة التي سُجلت في تعز هي لأحد المخالطين لحالة الإصابة التي أُعلن عنها أمس الجمعة.

في المقابل، قرر محافظ تعز في اليمن، السبت، إغلاق جميع منافذ المحافظة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.

كما قرر إغلاق المساجد والأسواق ومنع التجمعات الكبيرة كإجراء احترازي.

وسجل اليمن أول إصابة بمرض كوفيد-19 بمحافظة حضرموت في جنوب البلاد في العاشر من أبريل نيسان. وأعلن يوم الأربعاء عن خمس حالات إصابة جديدة في عدن وحالتي وفاة.