في رمضان.. ميليشيا الحوثي تقتل خطيباً أمام المصلين

قتلت ميليشيات الحوثي الانقلابية أمس الجمعة إمام وخطيب مسجد في قرية مكعد الأمحال "حمير" بمديرية عتمة غرب مدينة ذمار، وسط اليمن، أمام المصلين، بعد أن اقتحمت المسجد بثلاثة أطقم وعشرات من المسلحين.

وقالت مصادر محلية "إن الحوثيين قاموا بقتل الخطيب "شوقي جابر محمد رفعان" أمام المصلين، بعد أن اقتحموا المسجد وقت صلاة الجمعة".



كما أفادت المصادر، بحسب مواقع إخبارية محلية، "أن الحوثيين أطلقوا الرصاص على المصلين بشكل عشوائي، حتى وصلوا إلى إمام وخطيب المسجد وفتحوا نيرانهم مباشرة على جسده، وسحبوه والرصاص في جسده ثم أنهوا حياته في الطريق".

"رفضوا تسليم الجثة"

إلى ذلك، ذكرت "أن المسلحين الحوثيين بعد تصفية الإمام في الطريق، وضعوا جثته في ثلاجة مستشفى ذمار العام ورفضوا تسليمها، رغم تدخل بعض أعيان ووجهاء المنطقة".

وبحسب الأهالي فإن الحوثيين ارتكبوا هذه الجريمة على خلفية عدم امتناعه عن إقامة صلاة التراويح، ونشاطه الاجتماعي الذي كان يقوم به لاسيما توزيع بعض المساعدات الغذائية على الأسر الفقيرة في المنطقة، من التبرعات التي يجمعها من التجار وأهل الخير.

وكانت ميليشيات الحوثي الانقلابية قد اقتحمت قبل يومين مسجد ومركز الخير في الثلوث مركز مديرية عتمة واعتقلت إمام وخطيب المسجد الشيخ بشير علي البحري ونقلته إلى جهة مجهولة.

يذكر أنه منذ سيطرة ميليشيات الحوثي على محافظة ذمار مطلع العام 2014، اقتحمت عشرات المساجد ودور تعليم القرآن وقتلت واعتقلت أئمتها وخطبائها، كما أن عائلاتهم وأقاربهم لم يسلموا من المصير ذاته، حيث جرى اعتقال وتعذيب المئات من أهاليهم.