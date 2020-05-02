لغم زرعته ميليشيا الحوثي يقتل يمنياً ويدمر سيارته

قتل يمني جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية، بطريق صحراوي بمحافظة الجوف، شمالي شرق اليمن.

موضوع يهمك على الرغم من استمرار الدعوات إلى تجنب الخروج والالتزام بالحجر في ولاية كاليفورنيا الأكثر تأثراً بفيروس كورونا في... فيديو لحشود في كاليفورنيا.. والوباء يحصد 1800 بيوم واحد أميركا

وقالت مصادر محلية لـ"العربية.نت"، إن مدنيا يدعى صالح عبد الله دباش قتل بانفجار لغم أرضي فيما دمرت سيارة كان يقودها بشكل كامل على الطريق الصحراوي الذي يربط محافظتي مأرب والجوف.

في السياق، عثر مواطنون، في منطقة اليتمة شمالي ‎محافظة الجوف، على 8 ألغام جرفتها السيول من المناطق التي قامت ميليشيا الحوثي بزراعتها.

وأفاد سكان محليون عن وجود ألغام أخرى كشفت عنها السيول وجرفتها إلى أماكن السير والرعي، وسط تخوفات من المواطنين بوجود أعداد أخرى من الألغام التي جرفتها السيول إلى أماكن يرتادونها.

وتسببت الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي بكثافة على امتداد الصحراء بمحافظة الجوف مطلع الأسبوع الماضي في إعطاب ثلاث سيارات نقل لسكان محليين وهي في طريقها إلى منطقة اليتمة تحمل بضائع ومواد غذائية.

وتتعمد ميليشيات الحوثي زراعة الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي في الطرقات والمنازل والمزارع الخاصة بالمواطنين، وفي جميع أنحاء المناطق التي تجبر فيها على الانسحاب والتراجع.

وتقول تقارير حقوقية إن عدد ضحايا الألغام الحوثية في اليمن يتجاوز 10 آلاف ضحية، يمثل الأطفال والنساء الغالبية الكبرى، إضافة إلى المسنين وأصحاب المهن والحرف مثل الصيادين والمزارعين.