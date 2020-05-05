التحالف: 83 انتهاكا حوثيا لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة

أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن ليل الاثنين الثلاثاء، بأن انتهاكات ميليشيات الحوثي لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة بلغت 83 انتهاكا.

وأضاف التحالف أن 2399 انتهاكا حوثيا وقع منذ إعلان وقف النار في اليمن.

موضوع يهمك أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، مساء الاثنين، عن ‏تسجيل حالتي إصابة جديدة مؤكدة بفيروس ‎كورونا... اليمن.. تسجيل حالتي إصابة جديدة بكورونا في حضرموت اليمن

وكان التحالف قد أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس 23 إبريل، جاء ذلك بعد إعلانه السابق في 08 إبريل 2020م بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.