عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم اليمن

التحالف: 83 انتهاكا حوثيا لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة

المصدر: دبي _ العربية.نت
العقيد تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن
رابط مختصر

أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن ليل الاثنين إلى الثلاثاء، بأن انتهاكات ميليشيات الحوثي لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة بلغت 83 انتهاكا.

وأضاف التحالف أن 2399 انتهاكا حوثيا وقع منذ إعلان وقف النار في اليمن.

موضوع يهمك
?
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، مساء الاثنين، عن ‏تسجيل حالتي إصابة جديدة مؤكدة بفيروس ‎كورونا...

اليمن.. تسجيل حالتي إصابة جديدة بكورونا في حضرموت اليمن.. تسجيل حالتي إصابة جديدة بكورونا في حضرموت اليمن

وكان التحالف قد أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس 23 أبريل الجاري، جاء ذلك بعد إعلانه السابق في 08 أبريل 2020م بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

كلمات دالّة

#انتهاكات, #االيمن, #التحالف, #الحوثي, #وقف_إطلاق_النار
إقرأ أيضاً اليمن.. تسجيل حالتي إصابة جديدة بكورونا في حضرموت اليمن.. تسجيل حالتي إصابة جديدة بكورونا في حضرموت 20:33 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر