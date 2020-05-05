اليمن.. تسجيل حالتي إصابة جديدة بكورونا في حضرموت

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، مساء الاثنين، عن ‏تسجيل حالتي إصابة جديدة مؤكدة بفيروس ‎كورونا في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت جنوب شرقي البلاد.

ويرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ‎اليمن إلى 12حالة منذ العاشر من إبريل الماضي، بينها حالتا وفاة وحالة شفاء واحدة.

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وقالت اللجنة في بيان مقتضب على حسابها في تويتر، إن الحالات الجديدة تتلقى الرعاية الطبية في مركز العزل الصحي بالمكلا، وتقوم فرق الرصد بحصر المخالطين واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.

وكانت منظمة الصحة العالمية توقعت احتمالية تأثير فيروس كورونا على 16 مليون رجل وامرأة وطفل في اليمن، أي ما يزيد عن 50% من سكان البلاد، مؤكدة أن كورونا سيظل تهديدا كبيرا للشعب اليمني والنظام الصحي المتعثر إذا لم يتم تحديد حالات الإصابة وعلاجها وعزلها وتتبُّع مُخالِطيها على النحو السليم.

وقالت المنظمة في بيان، إن الإمدادات اللازمة لمكافحة كورونا غير كافية بشكل كبير، مشيرة إلى أن النظام الصحي في البلد يعاني من الهشاشة والضعف ونقص حادٍ في عدد العاملين.