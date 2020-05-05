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اليمن.. 9 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي 21

المصدر: دبي - العربية.نت
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كشفت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، الثلاثاء، بتسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، 8 في عدن بينها حالة وفاة، وحالة اصابة في حضرموت ليصل عدد الحالات إلى 21 منذ العاشر من أبريل الماضي، بينها 3 وفيات.

في المقابل، أعلنت قناة تابعة للحوثيين على تليغرام، عن اكتشاف أول إصابة مؤكدة بالوباء في صنعاء وهي تعود لمهاجر صومالي.

هذا وكانت اللجنة، أعلنت مساء الاثنين، عن ‏تسجيل حالتي إصابة جديدة مؤكدة بالوباء في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت جنوب شرقي البلاد.

إلى ذلك توقعت منظمة الصحة العالمية احتمالية تأثير الجائحة على 16 مليون رجل وامرأة وطفل في اليمن، أي ما يزيد عن 50% من سكان البلاد، مؤكدة أن كورونا سيظل تهديدا كبيرا للشعب اليمني والنظام الصحي المتعثر، إذا لم يتم تحديد حالات الإصابة وعلاجها وعزلها وتتبُّع مُخالِطيها على النحو السليم.

وقالت المنظمة في بيان، إن الإمدادات اللازمة لمكافحة كورونا غير كافية بشكل كبير، مشيرة إلى أن النظام الصحي في البلد يعاني من الهشاشة والضعف ونقص حادٍ في عدد العاملين.

كلمات دالّة

#حضرموت, #عدن, #كورونا

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