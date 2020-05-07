مساعدات طبية من مركز الملك سلمان لليمن لمواجهة كورونا

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت، جنوبي شرق اليمن، تسليم الدفعة الأولى من المساعدات الطبية المقدمة لليمن لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

واشتملت الدفعة الأولى التي تم تسليمها، الأربعاء، للبرنامج الوطني للإمداد الدوائي التابع لوزارة الصحة اليمنية، على الاحتياجات الهامة من أدوات الحماية والملابس الواقية وأجهزة الكشف على المرضى واللوازم المخبرية إضافة إلى الأدوية والقساطر الوريدية والكمامات وأسرّة المرضى، بهدف دعم وتحسين قدرات مواجهة تفشي فيروس كورونا في اليمن.

وثمن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في دعم جهود الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، منوها بتسليم الدفعة الأولى من المساعدات الطبية لمدينة سيئون لرفع كفاءة الأجهزة الصحية للتعامل مع الوباء وتقديم الرعاية الطبية للمصابين.

وأضاف الإرياني: "في الوقت الذي يتقاعس فيه العالم عن أداء دوره الإنساني والأخلاقي ومساندة اليمن لمواجهة الوباء في ظل انهيار القطاع الصحي جراء الحرب التي فجرها الانقلاب الحوثي، يبادر الأشقاء في السعودية بتقديم هذا الدعم امتدادا لمواقفهم الأخوية الصادقة في دعم الشعب اليمني لمواجهة كافة التحديات".