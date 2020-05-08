اليمن.. مصرع قائد جبهة الحوثيين في صرواح

أكدت مصادر ميدانية لـ"العربية. نت" و"الحدث.نت"، أن قوات الجيش اليمني أفشلت، فجر الجمعة، هجوما واسعا لميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب، وكبدتها خسائر فادحة.

وأوضحت المصادر أن المعارك أسفرت عن مصرع قائد الهجوم للميليشيات في جبهة صرواح، المدعو العقيد خالد حسين الكحلاني، مع عدد من العناصر الحوثية، مشيرة إلى أن الجيش الوطني وبمساندة من القبائل أفشلوا محاولة التسلل الحوثية إلى مواقع في جبهة صرواح، وتمكنوا من دحرها والسيطرة على مواقع كانت تتمركز بها في ذات الجبهة.

ولفتت إلى أن ميليشيا الحوثي مستمرة في تصعيدها العسكري ولم تلتزم بالهدنة التي أعلنتها الحكومة وتحالف دعم الشرعية استجابة للنداءات الأممية من أجل توحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا.

موضوع يهمك اعترفت ميليشيا الحوثي الانقلابية بمصرع أحد أبرز قياداتها العسكرية، دون أن تفصح كعادتها عن مكان وتاريخ مقتله.ونعت قيادات... ميليشيا الحوثي تعترف بمصرع أحد أبرز قياداتها العسكرية اليمن

في غضون ذلك، تحدثت مصادر متطابقة عن مصرع قياديين بارزين في صفوف الميليشيا الحوثية، في المواجهات التي شهدتها جبهة "الوهبية" بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، خلال اليومين الماضيين، أحدهما العقيد حمود المحاقري.

وتخوض قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية من مقاتلي القبائل، مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة "الوهبية" بمديرية "السوادية"، شمالي محافظة البيضاء.

وقال مصدر ميداني، إن قوات الجيش الوطني، والمقاومة الشعبية، وصلت، بعد معارك أمس الخميس، إلى مشارف سوق "الوهبية"، الذي بات تحت سيطرتها النارية، مؤكدا تأمين مواقع "الحُمة" الاستراتيجية، وعدد من المواقع الأخرى الواقعة في أولى مناطق "الوهبية".