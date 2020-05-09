التحالف: 121 انتهاكاً حوثياً لهدنة اليمن خلال 24 ساعة

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الجمعة، إن انتهاكات ميليشيات الحوثي لوقف إطلاق النار في اليمن بلغت 121 انتهاكاً خلال 24 ساعة.

وأضاف التحالف أن اختراقات الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار منذ إعلانه حتى اليوم بلغت (2797) اختراقاً.

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وأوضح التحالف أن الاختراقات شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات، كما أكد استمرار التزامه بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.

وكان التحالف قد أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتباراً من الخميس 23 أبريل، جاء ذلك بعد إعلانه السابق في 8 أبريل 2020 بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.