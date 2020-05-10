للضغط على الحوثيين.. الصحة العالمية تعلق نشاطها باليمن

أظهرت توجيهات اطلعت عليها وكالة "رويترز"، الأحد، أن منظمة الصحة العالمية علقت نشاط موظفيها في مراكزها بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وذلك في خطوة قالت مصادر إنها تستهدف الضغط على الجماعة لتحري قدر أكبر من الشفافية إزاء الحالات التي يُشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وأبلغت الحكومة اليمنية الشرعية حتى الآن عن 34 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وسبع حالات وفاة في الأراضي التي تسيطر عليها، في حين لم يسجل الحوثيون سوى إصابتين فقط وحالة وفاة واحدة.

موضوع يهمك قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الأحد، إن ما نشرته ميليشيا... التحالف: ترحيل 800 صومالي لليمن مزاعم حوثية غير صحيحة السعودية

هذا وأعلمت توجيهات منظمة الصحة العالمية التي صدرت في وقت متأخر من مساء أمس السبت موظفيها في صنعاء وميناء الحديدة على البحر الأحمر ومحافظة صعدة في الشمال ومحافظة إب في الوسط بأن "جميع التحركات أو الاجتماعات أو أي نشاط آخر" للموظفين في تلك المناطق

قد أوقفت حتى إشعار آخر.

فيما لم ترد منظمة الصحة العالمية على طلب رويترز للتعقيب.

وأبلغ ثلاثة مصادر رويترز بأن المنظمة اتخذت ذلك الإجراء للضغط على الحوثيين للإبلاغ عن نتائج الاختبارات الخاصة بكوفيد-19.

إلى ذلك، تتهم الحكومة الشرعية، الحوثيين بالتغطية على التفشي في صنعاء، وهو اتهام تنفيه الحركة.

هذا وتقول الصحة العالمية إنها تخشى من تأثير كوفيد-19 الشديد على اليمن لأن سكانه لديهم مستويات مقاومة للمرض أقل مما هي عليه في الدول الأخرى.

ويعتمد حوالي 80 في المئة من السكان، أي 24 مليون شخص، على المساعدات الإنسانية في حين أن هناك عشرة ملايين نسمة معرضون لخطر الموت جوعا.