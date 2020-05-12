اليمن.. إتاوات حوثية على البضائع التجارية بذريعة كورونا

موضوع يهمك كشفت منظمة الصحة العالمية، عن وجود مقترحات أممية تعمل على إرسال سفن مجهّزة بمستشفيات لدعم اليمن في مواجهة كورونا،... اليمن.. مقترح أممي لإرسال "مستشفيات عائمة" لمواجهة كورونا اليمن

بدأت ميليشيا الحوثي الانقلابية، استقطاع مبالغ مالية (إتاوات) مضافة على البضائع والسلع التجارية المستوردة، تحت مسمى مواجهة وباء كورونا المستجد covid-19.

ونقلت مواقع إخبارية محلية عن مصادر عاملة في سوق نقل البضائع، قولها، إن ميليشيا الحوثي فرضت ما قيمته 7% من قيمة ما تعتبرها الميليشيا جمارك مستقطعة على البضائع التجارية أثناء دخولها مناطق سيطرة الجماعة.

وحسب مصادر قانونية، فإن هذه المبالغ غير قانونية وتعد إجراءات تشطيرية (انفصالية)، خلافا لكونها تزيد من أسعار السلع الغذائية والبضائع التجارية وتضاعف الأعباء على المواطنين في مناطق سيطرة الانقلاب الحوثي.

وقال سائقو شاحنات نقل، إن مليشيا الحوثي فرضت عليهم في منطقة عفار بمحافظة البيضاء، مبلغ مليون ريال تحت مسمى جمارك، و70 ألف ريال عن هذا المبلغ لمواجهة فيروس كورونا دونما تحرير مستندات خطية.

وفي وقت سابق، فتحت مليشيا الحوثي 3 حسابات بنكية لجمع التبرعات تحت مسمى مواجهة الوباء.

وتستغل ميليشيا الحوثي الانقلابية جائحة كورونا في فرض جبايات وإتاوات على التجار، بالإضافة إلى إجبارهم على شراء معقمات بتكاليف مرتفعة من قبل عناصر تابعة للميليشيات الحوثية على الرغم من وجود المعقمات في محلاتهم.